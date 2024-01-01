20 Arnavutluk lekinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ALL → ILS çevirin

20 all
0,75 ils

1.00000 ALL = 0.03754 ILS

02:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.0763589.33911.451141.652240.9480418.3573
1 GBP1.1693711.25865104.471.696911.932071.1086121.4664
1 USD0.92910.794502183.00191.34821.535040.8808517.0551
1 INR0.01119330.009572090.012047910.0162430.0184940.01061240.205478

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Yeni İsrail Şekeli
1 ALL0.03754 ILS
5 ALL0.18771 ILS
10 ALL0.37542 ILS
20 ALL0.75085 ILS
50 ALL1.87712 ILS
100 ALL3.75424 ILS
250 ALL9.38560 ILS
500 ALL18.77120 ILS
1000 ALL37.54240 ILS
2000 ALL75.08480 ILS
5000 ALL187.71200 ILS
10000 ALL375.42400 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arnavutluk Leki
1 ILS26.63660 ALL
5 ILS133.18300 ALL
10 ILS266.36600 ALL
20 ILS532.73200 ALL
50 ILS1331.83000 ALL
100 ILS2663.66000 ALL
250 ILS6659.15000 ALL
500 ILS13318.30000 ALL
1000 ILS26636.60000 ALL
2000 ILS53273.20000 ALL
5000 ILS133183.00000 ALL
10000 ILS266366.00000 ALL