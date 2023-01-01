100 Yeni İsrail şekelinden Arnavutluk lekine
Reel döviz kuru ile ILS → ALL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arnavutluk Leki
|1 ILS
|26.45740 ALL
|5 ILS
|132.28700 ALL
|10 ILS
|264.57400 ALL
|20 ILS
|529.14800 ALL
|50 ILS
|1322.87000 ALL
|100 ILS
|2645.74000 ALL
|250 ILS
|6614.35000 ALL
|500 ILS
|13228.70000 ALL
|1000 ILS
|26457.40000 ALL
|2000 ILS
|52914.80000 ALL
|5000 ILS
|132287.00000 ALL
|10000 ILS
|264574.00000 ALL