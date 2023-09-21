رينغيت ماليزي إلى روبية سريلانكي

تحويل MYR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٦٩٬٠٦١٫١٠ lkr

1.00000 MYR = 69.06110 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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MYR إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / روبية سريلانكية
1 MYR69.06110 LKR
5 MYR345.30550 LKR
10 MYR690.61100 LKR
20 MYR1381.22200 LKR
50 MYR3453.05500 LKR
100 MYR6906.11000 LKR
250 MYR17265.27500 LKR
500 MYR34530.55000 LKR
1000 MYR69061.10000 LKR
2000 MYR138122.20000 LKR
5000 MYR345305.50000 LKR
10000 MYR690611.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / رينغيت ماليزي
1 LKR0.01448 MYR
5 LKR0.07240 MYR
10 LKR0.14480 MYR
20 LKR0.28960 MYR
50 LKR0.72400 MYR
100 LKR1.44799 MYR
250 LKR3.61998 MYR
500 LKR7.23995 MYR
1000 LKR14.47990 MYR
2000 LKR28.95980 MYR
5000 LKR72.39950 MYR
10000 LKR144.79900 MYR