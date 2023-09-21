دولار أمريكي إلى روبية سريلانكي

تحويل USD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
324500 lkr

1.00000 USD = 324.50000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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USD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / روبية سريلانكية
1 USD324.50000 LKR
5 USD1622.50000 LKR
10 USD3245.00000 LKR
20 USD6490.00000 LKR
50 USD16225.00000 LKR
100 USD32450.00000 LKR
250 USD81125.00000 LKR
500 USD162250.00000 LKR
1000 USD324500.00000 LKR
2000 USD649000.00000 LKR
5000 USD1622500.00000 LKR
10000 USD3245000.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أمريكي
1 LKR0.00308 USD
5 LKR0.01541 USD
10 LKR0.03082 USD
20 LKR0.06163 USD
50 LKR0.15408 USD
100 LKR0.30817 USD
250 LKR0.77041 USD
500 LKR1.54083 USD
1000 LKR3.08166 USD
2000 LKR6.16332 USD
5000 LKR15.40830 USD
10000 LKR30.81660 USD