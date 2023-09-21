دولار نيوزيلندي إلى روبية سريلانكي

تحويل NZD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
191938 lkr

1.00000 NZD = 191.93800 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 LKR
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / روبية سريلانكية
1 NZD191.93800 LKR
5 NZD959.69000 LKR
10 NZD1919.38000 LKR
20 NZD3838.76000 LKR
50 NZD9596.90000 LKR
100 NZD19193.80000 LKR
250 NZD47984.50000 LKR
500 NZD95969.00000 LKR
1000 NZD191938.00000 LKR
2000 NZD383876.00000 LKR
5000 NZD959690.00000 LKR
10000 NZD1919380.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار نيوزيلندي
1 LKR0.00521 NZD
5 LKR0.02605 NZD
10 LKR0.05210 NZD
20 LKR0.10420 NZD
50 LKR0.26050 NZD
100 LKR0.52100 NZD
250 LKR1.30251 NZD
500 LKR2.60501 NZD
1000 LKR5.21003 NZD
2000 LKR10.42006 NZD
5000 LKR26.05015 NZD
10000 LKR52.10030 NZD