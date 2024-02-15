Yeni Zelanda dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → LKR çevirin

1.000 nzd
190.951 lkr

1.00000 NZD = 190.95100 LKR

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD11.535160.7947230.9294583.0211.35070.88055150.145
1 AUD0.651410.5176830.60544754.07990.8798460.5735997.8045
1 GBP1.25831.9316911.16952104.4651.699591.10803188.927
1 EUR1.07591.651670.855055189.32231.453220.947425161.54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NZD190.95100 LKR
5 NZD954.75500 LKR
10 NZD1909.51000 LKR
20 NZD3819.02000 LKR
50 NZD9547.55000 LKR
100 NZD19095.10000 LKR
250 NZD47737.75000 LKR
500 NZD95475.50000 LKR
1000 NZD190951.00000 LKR
2000 NZD381902.00000 LKR
5000 NZD954755.00000 LKR
10000 NZD1909510.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 LKR0.00524 NZD
5 LKR0.02618 NZD
10 LKR0.05237 NZD
20 LKR0.10474 NZD
50 LKR0.26185 NZD
100 LKR0.52370 NZD
250 LKR1.30924 NZD
500 LKR2.61847 NZD
1000 LKR5.23695 NZD
2000 LKR10.47390 NZD
5000 LKR26.18475 NZD
10000 LKR52.36950 NZD