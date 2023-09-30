bin Yeni Zelanda dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → LKR çevirin

1.000 nzd
194.319 lkr

1.00000 NZD = 194.31900 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NZD194.31900 LKR
5 NZD971.59500 LKR
10 NZD1943.19000 LKR
20 NZD3886.38000 LKR
50 NZD9715.95000 LKR
100 NZD19431.90000 LKR
250 NZD48579.75000 LKR
500 NZD97159.50000 LKR
1000 NZD194319.00000 LKR
2000 NZD388638.00000 LKR
5000 NZD971595.00000 LKR
10000 NZD1943190.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 LKR0.00515 NZD
5 LKR0.02573 NZD
10 LKR0.05146 NZD
20 LKR0.10292 NZD
50 LKR0.25731 NZD
100 LKR0.51462 NZD
250 LKR1.28655 NZD
500 LKR2.57309 NZD
1000 LKR5.14618 NZD
2000 LKR10.29236 NZD
5000 LKR25.73090 NZD
10000 LKR51.46180 NZD