Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile HKD → LKR çevirin

1.000 hkd
40.006,90 lkr

1.00000 HKD = 40.00690 LKR

05:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7957671.347651.54190.932151.354483.0116
1 CNY0.13901210.1106210.187340.2143430.1295790.18827811.5396
1 GBP1.256659.0398411.693521.937631.171381.70201104.317
1 SGD0.7420325.337880.59048511.144140.6916781.0050161.5973

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
100 HKD4000.69000 LKR
200 HKD8001.38000 LKR
300 HKD12002.07000 LKR
500 HKD20003.45000 LKR
1000 HKD40006.90000 LKR
2000 HKD80013.80000 LKR
2500 HKD100017.25000 LKR
3000 HKD120020.70000 LKR
4000 HKD160027.60000 LKR
5000 HKD200034.50000 LKR
10000 HKD400069.00000 LKR
20000 HKD800138.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hong Kong Doları
1 LKR0.02500 HKD
5 LKR0.12498 HKD
10 LKR0.24996 HKD
20 LKR0.49991 HKD
50 LKR1.24978 HKD
100 LKR2.49957 HKD
250 LKR6.24892 HKD
500 LKR12.49785 HKD
1000 LKR24.99570 HKD
2000 LKR49.99140 HKD
5000 LKR124.97850 HKD
10000 LKR249.95700 HKD