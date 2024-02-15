Türk lirasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → LKR çevirin

1.000 try
10.148,30 lkr

1.00000 TRY = 10.14830 LKR

23:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.927950.793305278.9783.00721.34613.672930.8988
1 EUR1.0776510.854905300.63289.45271.450623.958133.2981
1 GBP1.260551.169721351.656104.6351.696834.6298738.9495
1 PKR0.003584610.003326330.0028436910.2975490.004825250.01316590.11076

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 TRY10.14830 LKR
5 TRY50.74150 LKR
10 TRY101.48300 LKR
20 TRY202.96600 LKR
50 TRY507.41500 LKR
100 TRY1014.83000 LKR
250 TRY2537.07500 LKR
500 TRY5074.15000 LKR
1000 TRY10148.30000 LKR
2000 TRY20296.60000 LKR
5000 TRY50741.50000 LKR
10000 TRY101483.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türk Lirası
1 LKR0.09854 TRY
5 LKR0.49269 TRY
10 LKR0.98539 TRY
20 LKR1.97078 TRY
50 LKR4.92694 TRY
100 LKR9.85388 TRY
250 LKR24.63470 TRY
500 LKR49.26940 TRY
1000 LKR98.53880 TRY
2000 LKR197.07760 TRY
5000 LKR492.69400 TRY
10000 LKR985.38800 TRY