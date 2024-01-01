250 Sri Lanka rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → TRY çevirin

250 lkr
27,42 try

1,000Sr LKR = 0,1097TL TRY

07:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10970,1097
Düşük0,10700,1065
Ortalama0,10860,1079
Değişim2.15%0.69%
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1 LKR → TRY istatistikleri

LKR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1097, en düşük 0,1070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1086 oldu. LKR → TRY kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

LKR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1097, en düşük 0,1065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1079 oldu. LKR → TRY kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5681,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1061,9611,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türk Lirası
1 LKR0,10969 TRY
5 LKR0,54843 TRY
10 LKR1,09685 TRY
20 LKR2,19370 TRY
50 LKR5,48425 TRY
100 LKR10,96850 TRY
250 LKR27,42125 TRY
500 LKR54,84250 TRY
1000 LKR109,68500 TRY
2000 LKR219,37000 TRY
5000 LKR548,42500 TRY
10000 LKR1.096,85000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 TRY9,11704 LKR
5 TRY45,58520 LKR
10 TRY91,17040 LKR
20 TRY182,34080 LKR
50 TRY455,85200 LKR
100 TRY911,70400 LKR
250 TRY2.279,26000 LKR
500 TRY4.558,52000 LKR
1000 TRY9.117,04000 LKR
2000 TRY18.234,08000 LKR
5000 TRY45.585,20000 LKR
10000 TRY91.170,40000 LKR