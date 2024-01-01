LKR - TRY Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Türk lirası

Türk lirası

Genellikle TL olarak kısaltılan Türk lirası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu TRY olup simgesi ₺ şeklindedir. Lira, popüler olarak euro ile takas edilir. Lira dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Dünyada değer bakımından en çok işlem gören 16. para...



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