LKR - AUD Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Avustralya doları

Avustralya doları

Avustralya doları, Avustralya Milletler Topluluğu ve bağımsız adalarının para birimidir. Para birimi kodu AUD'dir. Dolar ile simgelenir ama diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için A$ veya AU$ şeklinde yazılabilir. AUD küresel piyasalarda en çok İngiliz sterlini ile takas edilir ve bir itibari para birimidir. Avustralya doları dünya'da ABD...



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