LKR - AED Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

BAE dirhemi

BAE dirhemi

Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir. Para birimi kodu AED olup simgesi د.إ şeklindedir. Resmi olmayan kısaltmaları 'Dhs' ve 'DH' şeklindedir. AED, popüler olarak Hindistan rupisi ile takas edilir (INR'den AED'ye). Dirhem itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir.



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