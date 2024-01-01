Sri Lanka rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → USD çevirin

1.000 lkr
3,20 usd

1.00000 LKR = 0.00320 USD

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.041.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58838961.33621.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255351.699561104.2441.932051.169551.691654.61071
1 INR0.01204240.01630360.0095928510.01853390.01121940.01622770.0442299

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / ABD Doları
1 LKR0.00320 USD
5 LKR0.01599 USD
10 LKR0.03199 USD
20 LKR0.06398 USD
50 LKR0.15994 USD
100 LKR0.31989 USD
250 LKR0.79972 USD
500 LKR1.59943 USD
1000 LKR3.19887 USD
2000 LKR6.39774 USD
5000 LKR15.99435 USD
10000 LKR31.98870 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Sri Lanka Rupisi
1 USD312.61000 LKR
5 USD1563.05000 LKR
10 USD3126.10000 LKR
20 USD6252.20000 LKR
50 USD15630.50000 LKR
100 USD31261.00000 LKR
250 USD78152.50000 LKR
500 USD156305.00000 LKR
1000 USD312610.00000 LKR
2000 USD625220.00000 LKR
5000 USD1563050.00000 LKR
10000 USD3126100.00000 LKR