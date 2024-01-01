Sri Lanka rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → SGD çevirin

1.000 lkr
4,31 sgd

1.00000 LKR = 0.00431 SGD

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79665483.04011.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58843661.33631.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255251.699421104.2361.93191.169531.691514.61034
1 INR0.01204240.01630360.0095936110.01853390.01121940.01622770.0442298

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Sri Lanka rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Singapur Doları
1 LKR0.00431 SGD
5 LKR0.02155 SGD
10 LKR0.04311 SGD
20 LKR0.08621 SGD
50 LKR0.21553 SGD
100 LKR0.43106 SGD
250 LKR1.07766 SGD
500 LKR2.15532 SGD
1000 LKR4.31064 SGD
2000 LKR8.62128 SGD
5000 LKR21.55320 SGD
10000 LKR43.10640 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SGD231.98400 LKR
5 SGD1159.92000 LKR
10 SGD2319.84000 LKR
20 SGD4639.68000 LKR
50 SGD11599.20000 LKR
100 SGD23198.40000 LKR
250 SGD57996.00000 LKR
500 SGD115992.00000 LKR
1000 SGD231984.00000 LKR
2000 SGD463968.00000 LKR
5000 SGD1159920.00000 LKR
10000 SGD2319840.00000 LKR