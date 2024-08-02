2.000 Singapur dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → LKR çevirin

2.000 sgd
454.934 lkr

1,000S$ SGD = 227,5Sr LKR

19:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek227,4670227,4670
Düşük224,7110219,6220
Ortalama225,5250224,0610
Değişim1.20%3.39%
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1 SGD → LKR istatistikleri

SGD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 227,4670, en düşük 224,7110 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 225,5250 oldu. SGD → LKR kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

SGD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 227,4670, en düşük 219,6220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 224,0610 oldu. SGD → LKR kurundaki değişiklik 3.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7967,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4437,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6144,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SGD227,46700 LKR
5 SGD1.137,33500 LKR
10 SGD2.274,67000 LKR
20 SGD4.549,34000 LKR
50 SGD11.373,35000 LKR
100 SGD22.746,70000 LKR
250 SGD56.866,75000 LKR
500 SGD113.733,50000 LKR
1000 SGD227.467,00000 LKR
2000 SGD454.934,00000 LKR
5000 SGD1.137.335,00000 LKR
10000 SGD2.274.670,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Singapur Doları
1 LKR0,00440 SGD
5 LKR0,02198 SGD
10 LKR0,04396 SGD
20 LKR0,08792 SGD
50 LKR0,21981 SGD
100 LKR0,43962 SGD
250 LKR1,09906 SGD
500 LKR2,19812 SGD
1000 LKR4,39624 SGD
2000 LKR8,79248 SGD
5000 LKR21,98120 SGD
10000 LKR43,96240 SGD