Japon yeninden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile JPY → LKR çevirin

10.000 jpy
20.812,80 lkr

1.00000 JPY = 2.08128 LKR

08:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7972890.931851.539651.354350.884357.19361.34735
1 GBP1.2542511.168791.93111.698691.109219.022571.68991
1 EUR1.07310.85558511.652191.453350.949027.719451.44584
1 AUD0.64950.5178390.60525610.879650.5743854.672240.875104

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Japon yeninden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Sri Lanka Rupisi
100 JPY208.12800 LKR
1000 JPY2081.28000 LKR
1500 JPY3121.92000 LKR
2000 JPY4162.56000 LKR
3000 JPY6243.84000 LKR
5000 JPY10406.40000 LKR
5400 JPY11238.91200 LKR
10000 JPY20812.80000 LKR
15000 JPY31219.20000 LKR
20000 JPY41625.60000 LKR
25000 JPY52032.00000 LKR
30000 JPY62438.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Japon Yeni
1 LKR0.48047 JPY
5 LKR2.40237 JPY
10 LKR4.80474 JPY
20 LKR9.60948 JPY
50 LKR24.02370 JPY
100 LKR48.04740 JPY
250 LKR120.11850 JPY
500 LKR240.23700 JPY
1000 LKR480.47400 JPY
2000 LKR960.94800 JPY
5000 LKR2402.37000 JPY
10000 LKR4804.74000 JPY