Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → LKR çevirin

1.000 pln
77.387,10 lkr

1.00000 PLN = 77.38710 LKR

17:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.929350.79456583.01680.880651331.8610.549823.6069
1 EUR1.0760510.85502589.33020.947621433.1511.351825.4015
1 GBP1.258551.169561104.4811.10831676.2113.276629.7085
1 INR0.01204580.01119440.0095711410.010608116.04330.127080.284355

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sri Lanka Rupisi
1 PLN77.38710 LKR
5 PLN386.93550 LKR
10 PLN773.87100 LKR
20 PLN1547.74200 LKR
50 PLN3869.35500 LKR
100 PLN7738.71000 LKR
250 PLN19346.77500 LKR
500 PLN38693.55000 LKR
1000 PLN77387.10000 LKR
2000 PLN154774.20000 LKR
5000 PLN386935.50000 LKR
10000 PLN773871.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Polonya Zlotisi
1 LKR0.01292 PLN
5 LKR0.06461 PLN
10 LKR0.12922 PLN
20 LKR0.25844 PLN
50 LKR0.64610 PLN
100 LKR1.29220 PLN
250 LKR3.23050 PLN
500 LKR6.46100 PLN
1000 LKR12.92200 PLN
2000 LKR25.84400 PLN
5000 LKR64.61000 PLN
10000 LKR129.22000 PLN