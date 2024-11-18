bin Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → LKR çevirin

1,000zł PLN = 71,21Sr LKR

14:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 PLN → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek73,924579,7511
Düşük71,106471,1064
Ortalama72,602575,5789
Değişim-3.63%-8.57%
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1 PLN → LKR istatistikleri

PLN → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,9245, en düşük 71,1064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 72,6025 oldu. PLN → LKR kurundaki değişiklik -3.63 değerindeydi.

PLN → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 79,7511, en düşük 71,1064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 75,5789 oldu. PLN → LKR kurundaki değişiklik -8.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,420,8861.394,6911,08623,946
1 EUR1,05610,83789,1610,9361.47311,70825,291
1 GBP1,2621,1951106,5431,1181.760,1713,9930,219
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sri Lanka Rupisi
1 PLN71,20560 LKR
5 PLN356,02800 LKR
10 PLN712,05600 LKR
20 PLN1.424,11200 LKR
50 PLN3.560,28000 LKR
100 PLN7.120,56000 LKR
250 PLN17.801,40000 LKR
500 PLN35.602,80000 LKR
1000 PLN71.205,60000 LKR
2000 PLN142.411,20000 LKR
5000 PLN356.028,00000 LKR
10000 PLN712.056,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Polonya Zlotisi
1 LKR0,01404 PLN
5 LKR0,07022 PLN
10 LKR0,14044 PLN
20 LKR0,28088 PLN
50 LKR0,70219 PLN
100 LKR1,40438 PLN
250 LKR3,51095 PLN
500 LKR7,02190 PLN
1000 LKR14,04380 PLN
2000 LKR28,08760 PLN
5000 LKR70,21900 PLN
10000 LKR140,43800 PLN