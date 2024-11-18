50 Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → LKR çevirin

1,000zł PLN = 71,23Sr LKR

14:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 PLN → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek73,924579,7511
Düşük71,106471,1064
Ortalama72,601675,5786
Değişim-3.67%-8.61%
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1 PLN → LKR istatistikleri

PLN → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,9245, en düşük 71,1064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 72,6016 oldu. PLN → LKR kurundaki değişiklik -3.67 değerindeydi.

PLN → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 79,7511, en düşük 71,1064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 75,5786 oldu. PLN → LKR kurundaki değişiklik -8.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4190,8861.394,7211,07923,938
1 EUR1,05710,83789,1930,9361.473,5911,70525,291
1 GBP1,2621,1951106,5671,1181.760,6213,98530,216
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sri Lanka Rupisi
1 PLN71,23170 LKR
5 PLN356,15850 LKR
10 PLN712,31700 LKR
20 PLN1.424,63400 LKR
50 PLN3.561,58500 LKR
100 PLN7.123,17000 LKR
250 PLN17.807,92500 LKR
500 PLN35.615,85000 LKR
1000 PLN71.231,70000 LKR
2000 PLN142.463,40000 LKR
5000 PLN356.158,50000 LKR
10000 PLN712.317,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Polonya Zlotisi
1 LKR0,01404 PLN
5 LKR0,07019 PLN
10 LKR0,14039 PLN
20 LKR0,28077 PLN
50 LKR0,70194 PLN
100 LKR1,40387 PLN
250 LKR3,50967 PLN
500 LKR7,01935 PLN
1000 LKR14,03870 PLN
2000 LKR28,07740 PLN
5000 LKR70,19350 PLN
10000 LKR140,38700 PLN