Singapur dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → LKR çevirin

1.000 sgd
232.344 lkr

1.00000 SGD = 232.34400 LKR

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79374583.01037.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077110.005309670.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.85488589.40217.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51764154.13524.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SGD232.34400 LKR
5 SGD1161.72000 LKR
10 SGD2323.44000 LKR
20 SGD4646.88000 LKR
50 SGD11617.20000 LKR
100 SGD23234.40000 LKR
250 SGD58086.00000 LKR
500 SGD116172.00000 LKR
1000 SGD232344.00000 LKR
2000 SGD464688.00000 LKR
5000 SGD1161720.00000 LKR
10000 SGD2323440.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Singapur Doları
1 LKR0.00430 SGD
5 LKR0.02152 SGD
10 LKR0.04304 SGD
20 LKR0.08608 SGD
50 LKR0.21520 SGD
100 LKR0.43040 SGD
250 LKR1.07599 SGD
500 LKR2.15198 SGD
1000 LKR4.30397 SGD
2000 LKR8.60794 SGD
5000 LKR21.51985 SGD
10000 LKR43.03970 SGD