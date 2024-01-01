Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile IDR → LKR çevirin

1.000.000 idr
20.014,10 lkr

1.00000 IDR = 0.02001 LKR

06:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01120.93221.347451.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046610.01122960.01623210.0185660.01631650.009587020.0941879
1 EUR1.0727589.050311.445481.653311.452990.8537158.38746
1 SGD0.74214361.60610.69181311.143781.005190.5906195.80255

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 IDR0.02001 LKR
5 IDR0.10007 LKR
10 IDR0.20014 LKR
20 IDR0.40028 LKR
50 IDR1.00070 LKR
100 IDR2.00141 LKR
250 IDR5.00352 LKR
500 IDR10.00705 LKR
1000 IDR20.01410 LKR
2000 IDR40.02820 LKR
5000 IDR100.07050 LKR
10000 IDR200.14100 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Endonezya Rupisi
1 LKR49.96480 IDR
5 LKR249.82400 IDR
10 LKR499.64800 IDR
20 LKR999.29600 IDR
50 LKR2498.24000 IDR
100 LKR4996.48000 IDR
250 LKR12491.20000 IDR
500 LKR24982.40000 IDR
1000 LKR49964.80000 IDR
2000 LKR99929.60000 IDR
5000 LKR249824.00000 IDR
10000 LKR499648.00000 IDR