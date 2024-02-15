Norveç kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → LKR çevirin

1.000 nok
29.689,90 lkr

1.00000 NOK = 29.68990 LKR

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.928183.02090.79421810.43771330.14.03016.91857
1 EUR1.07745189.45090.8557311.24631433.124.342257.45455
1 INR0.01204520.011179310.009566480.12572416.02130.04854320.0833353
1 GBP1.25911.16859104.532113.14231674.735.074328.71133

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 NOK29.68990 LKR
5 NOK148.44950 LKR
10 NOK296.89900 LKR
20 NOK593.79800 LKR
50 NOK1484.49500 LKR
100 NOK2968.99000 LKR
250 NOK7422.47500 LKR
500 NOK14844.95000 LKR
1000 NOK29689.90000 LKR
2000 NOK59379.80000 LKR
5000 NOK148449.50000 LKR
10000 NOK296899.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Norveç Kronu
1 LKR0.03368 NOK
5 LKR0.16841 NOK
10 LKR0.33681 NOK
20 LKR0.67363 NOK
50 LKR1.68407 NOK
100 LKR3.36814 NOK
250 LKR8.42035 NOK
500 LKR16.84070 NOK
1000 LKR33.68140 NOK
2000 LKR67.36280 NOK
5000 LKR168.40700 NOK
10000 LKR336.81400 NOK