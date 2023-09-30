bin Norveç kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → LKR çevirin

1000 nok
30272.50 lkr

1.00000 NOK = 30.27250 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 NOK30.27250 LKR
5 NOK151.36250 LKR
10 NOK302.72500 LKR
20 NOK605.45000 LKR
50 NOK1513.62500 LKR
100 NOK3027.25000 LKR
250 NOK7568.12500 LKR
500 NOK15136.25000 LKR
1000 NOK30272.50000 LKR
2000 NOK60545.00000 LKR
5000 NOK151362.50000 LKR
10000 NOK302725.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Norveç Kronu
1 LKR0.03303 NOK
5 LKR0.16517 NOK
10 LKR0.33033 NOK
20 LKR0.66067 NOK
50 LKR1.65167 NOK
100 LKR3.30333 NOK
250 LKR8.25833 NOK
500 LKR16.51665 NOK
1000 LKR33.03330 NOK
2000 LKR66.06660 NOK
5000 LKR165.16650 NOK
10000 LKR330.33300 NOK