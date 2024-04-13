Çek Cumhuriyeti korunasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile CZK → LKR çevirin

10.000 czk
125.334 lkr

1,000 CZK = 12,53 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0640,8551.468,64,28788,96934,4320,973
1 USD0,9410,8031.380,134,02983,60932,3580,914
1 GBP1,171,24511.718,265,015104,09440,2861,138
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,0610,0230,001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çek Cumhuriyeti korunasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Sri Lanka Rupisi
1 CZK12,53340 LKR
5 CZK62,66700 LKR
10 CZK125,33400 LKR
20 CZK250,66800 LKR
50 CZK626,67000 LKR
100 CZK1.253,34000 LKR
250 CZK3.133,35000 LKR
500 CZK6.266,70000 LKR
1000 CZK12.533,40000 LKR
2000 CZK25.066,80000 LKR
5000 CZK62.667,00000 LKR
10000 CZK125.334,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 LKR0,07979 CZK
5 LKR0,39893 CZK
10 LKR0,79787 CZK
20 LKR1,59574 CZK
50 LKR3,98934 CZK
100 LKR7,97869 CZK
250 LKR19,94672 CZK
500 LKR39,89345 CZK
1000 LKR79,78690 CZK
2000 LKR159,57380 CZK
5000 LKR398,93450 CZK
10000 LKR797,86900 CZK