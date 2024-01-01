50 Sri Lanka rupisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile LKR → CZK çevirin

50 lkr
3,88 czk

1,000Sr LKR = 0,07765Kč CZK

05:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07770,0786
Düşük0,07610,0745
Ortalama0,07680,0764
Değişim0.60%-1.00%
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1 LKR → CZK istatistikleri

LKR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0777, en düşük 0,0761 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0768 oldu. LKR → CZK kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

LKR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0786, en düşük 0,0745 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0764 oldu. LKR → CZK kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7131,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,621,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5591,9681,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 LKR0,07765 CZK
5 LKR0,38825 CZK
10 LKR0,77651 CZK
20 LKR1,55302 CZK
50 LKR3,88255 CZK
100 LKR7,76509 CZK
250 LKR19,41273 CZK
500 LKR38,82545 CZK
1000 LKR77,65090 CZK
2000 LKR155,30180 CZK
5000 LKR388,25450 CZK
10000 LKR776,50900 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Sri Lanka Rupisi
1 CZK12,87810 LKR
5 CZK64,39050 LKR
10 CZK128,78100 LKR
20 CZK257,56200 LKR
50 CZK643,90500 LKR
100 CZK1.287,81000 LKR
250 CZK3.219,52500 LKR
500 CZK6.439,05000 LKR
1000 CZK12.878,10000 LKR
2000 CZK25.756,20000 LKR
5000 CZK64.390,50000 LKR
10000 CZK128.781,00000 LKR