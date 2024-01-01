Sri Lanka rupisinden Euroya

Reel döviz kuru ile LKR → EUR çevirin

1.000 lkr
2,98 eur

1.00000 LKR = 0.00298 EUR

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03971.539050.93161.347153.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34051.136880.6881450.9951252.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169381.691014.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936510.01853390.01121840.0162230.04423

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Sri Lanka rupisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Euro
1 LKR0.00298 EUR
5 LKR0.01490 EUR
10 LKR0.02980 EUR
20 LKR0.05960 EUR
50 LKR0.14900 EUR
100 LKR0.29800 EUR
250 LKR0.74500 EUR
500 LKR1.48999 EUR
1000 LKR2.97999 EUR
2000 LKR5.95998 EUR
5000 LKR14.89995 EUR
10000 LKR29.79990 EUR
Çevrim kurları Euro / Sri Lanka Rupisi
1 EUR335.57100 LKR
5 EUR1677.85500 LKR
10 EUR3355.71000 LKR
20 EUR6711.42000 LKR
50 EUR16778.55000 LKR
100 EUR33557.10000 LKR
250 EUR83892.75000 LKR
500 EUR167785.50000 LKR
1000 EUR335571.00000 LKR
2000 EUR671142.00000 LKR
5000 EUR1677855.00000 LKR
10000 EUR3355710.00000 LKR