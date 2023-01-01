шри-ланкийские рупии в евро
Сконвертируйте LKR в EUR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к EUR
1 LKR = 0.00288 EUR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в евро
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Евро / Шри-Ланкийская рупия
|1 EUR
|346.81700 LKR
|5 EUR
|1734.08500 LKR
|10 EUR
|3468.17000 LKR
|20 EUR
|6936.34000 LKR
|50 EUR
|17340.85000 LKR
|100 EUR
|34681.70000 LKR
|250 EUR
|86704.25000 LKR
|500 EUR
|173408.50000 LKR
|1000 EUR
|346817.00000 LKR
|2000 EUR
|693634.00000 LKR
|5000 EUR
|1734085.00000 LKR
|10000 EUR
|3468170.00000 LKR