шри-ланкийские рупии в дирхамы оаэ

Сконвертируйте LKR в AED по реальному обменному курсу

1000 lkr
11.39 aed

1.00000 LKR = 0.01139 AED

Среднерыночный курс в 21:0 UTC
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График изменения обменного курса LKR к AED

1 мин. назад 1 LKR → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457891.674450.958218.5343
1GBP1.1615811.24925103.5131.693421.944961.1130221.5286
1USD0.92980.80048182.861.355551.55690.890917.2332
1INR0.01122130.009660640.012068510.01635950.01878960.01075190.20798

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Дирхам ОАЭ
1 LKR0.01139 AED
5 LKR0.05695 AED
10 LKR0.11389 AED
20 LKR0.22779 AED
50 LKR0.56948 AED
100 LKR1.13895 AED
250 LKR2.84737 AED
500 LKR5.69475 AED
1000 LKR11.38950 AED
2000 LKR22.77900 AED
5000 LKR56.94750 AED
10000 LKR113.89500 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Шри-Ланкийская рупия
1 AED87.80050 LKR
5 AED439.00250 LKR
10 AED878.00500 LKR
20 AED1756.01000 LKR
50 AED4390.02500 LKR
100 AED8780.05000 LKR
250 AED21950.12500 LKR
500 AED43900.25000 LKR
1000 AED87800.50000 LKR
2000 AED175601.00000 LKR
5000 AED439002.50000 LKR
10000 AED878005.00000 LKR