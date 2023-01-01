روبية سريلانكي إلى درهم إماراتي

تحويل LKR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١١٫٣٤ aed

1.00000 LKR = 0.01134 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
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LKR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LKR0.01134 AED
5 LKR0.05668 AED
10 LKR0.11336 AED
20 LKR0.22672 AED
50 LKR0.56681 AED
100 LKR1.13361 AED
250 LKR2.83403 AED
500 LKR5.66805 AED
1000 LKR11.33610 AED
2000 LKR22.67220 AED
5000 LKR56.68050 AED
10000 LKR113.36100 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روبية سريلانكية
1 AED88.21370 LKR
5 AED441.06850 LKR
10 AED882.13700 LKR
20 AED1764.27400 LKR
50 AED4410.68500 LKR
100 AED8821.37000 LKR
250 AED22053.42500 LKR
500 AED44106.85000 LKR
1000 AED88213.70000 LKR
2000 AED176427.40000 LKR
5000 AED441068.50000 LKR
10000 AED882137.00000 LKR