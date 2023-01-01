5000 درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي

تحويل AED إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ aed
٤٤٥٬٢٣١ lkr

1.00000 AED = 89.04620 LKR

Mid-market exchange rate at 17:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.074289.64341.461451.637130.9470518.6865
1 GBP1.1660411.2526104.5311.704161.909011.104321.7899
1 USD0.930950.798339183.45131.36051.524040.8816517.3957
1 INR0.01115530.009566530.01198310.01630290.01826260.01056480.208453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روبية سريلانكية
1 AED89.04620 LKR
5 AED445.23100 LKR
10 AED890.46200 LKR
20 AED1780.92400 LKR
50 AED4452.31000 LKR
100 AED8904.62000 LKR
250 AED22261.55000 LKR
500 AED44523.10000 LKR
1000 AED89046.20000 LKR
2000 AED178092.40000 LKR
5000 AED445231.00000 LKR
10000 AED890462.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LKR0.01123 AED
5 LKR0.05615 AED
10 LKR0.11230 AED
20 LKR0.22460 AED
50 LKR0.56151 AED
100 LKR1.12301 AED
250 LKR2.80753 AED
500 LKR5.61505 AED
1000 LKR11.23010 AED
2000 LKR22.46020 AED
5000 LKR56.15050 AED
10000 LKR112.30100 AED