يورو إلى روبية سريلانكي

تحويل EUR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
345187 lkr

1.00000 EUR = 345.18700 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / روبية سريلانكية
1 EUR345.18700 LKR
5 EUR1725.93500 LKR
10 EUR3451.87000 LKR
20 EUR6903.74000 LKR
50 EUR17259.35000 LKR
100 EUR34518.70000 LKR
250 EUR86296.75000 LKR
500 EUR172593.50000 LKR
1000 EUR345187.00000 LKR
2000 EUR690374.00000 LKR
5000 EUR1725935.00000 LKR
10000 EUR3451870.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / اليورو
1 LKR0.00290 EUR
5 LKR0.01448 EUR
10 LKR0.02897 EUR
20 LKR0.05794 EUR
50 LKR0.14485 EUR
100 LKR0.28970 EUR
250 LKR0.72425 EUR
500 LKR1.44849 EUR
1000 LKR2.89698 EUR
2000 LKR5.79396 EUR
5000 LKR14.48490 EUR
10000 LKR28.96980 EUR