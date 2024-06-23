10 يورو إلى روبية سريلانكي

تحويل EUR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
3,261.79 lkr

€1.000 EUR = Sr326.2 LKR

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / روبية سريلانكية
1 EUR٣٢٦٫١٧٩٠٠ LKR
5 EUR١٬٦٣٠٫٨٩٥٠٠ LKR
10 EUR٣٬٢٦١٫٧٩٠٠٠ LKR
20 EUR٦٬٥٢٣٫٥٨٠٠٠ LKR
50 EUR١٦٬٣٠٨٫٩٥٠٠٠ LKR
100 EUR٣٢٬٦١٧٫٩٠٠٠٠ LKR
250 EUR٨١٬٥٤٤٫٧٥٠٠٠ LKR
500 EUR١٦٣٬٠٨٩٫٥٠٠٠٠ LKR
1000 EUR٣٢٦٬١٧٩٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 EUR٦٥٢٬٣٥٨٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 EUR١٬٦٣٠٬٨٩٥٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 EUR٣٬٢٦١٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / اليورو
1 LKR٠٫٠٠٣٠٧ EUR
5 LKR٠٫٠١٥٣٣ EUR
10 LKR٠٫٠٣٠٦٦ EUR
20 LKR٠٫٠٦١٣٢ EUR
50 LKR٠٫١٥٣٢٩ EUR
100 LKR٠٫٣٠٦٥٨ EUR
250 LKR٠٫٧٦٦٤٥ EUR
500 LKR١٫٥٣٢٩٠ EUR
1000 LKR٣٫٠٦٥٨٠ EUR
2000 LKR٦٫١٣١٦٠ EUR
5000 LKR١٥٫٣٢٩٠٠ EUR
10000 LKR٣٠٫٦٥٨٠٠ EUR