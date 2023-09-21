دولار أسترالي إلى روبية سريلانكي

تحويل AUD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٠٨٬٣٤٥ lkr

1.00000 AUD = 208.34500 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / روبية سريلانكية
1 AUD208.34500 LKR
5 AUD1041.72500 LKR
10 AUD2083.45000 LKR
20 AUD4166.90000 LKR
50 AUD10417.25000 LKR
100 AUD20834.50000 LKR
250 AUD52086.25000 LKR
500 AUD104172.50000 LKR
1000 AUD208345.00000 LKR
2000 AUD416690.00000 LKR
5000 AUD1041725.00000 LKR
10000 AUD2083450.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أسترالي
1 LKR0.00480 AUD
5 LKR0.02400 AUD
10 LKR0.04800 AUD
20 LKR0.09599 AUD
50 LKR0.23999 AUD
100 LKR0.47997 AUD
250 LKR1.19993 AUD
500 LKR2.39987 AUD
1000 LKR4.79973 AUD
2000 LKR9.59946 AUD
5000 LKR23.99865 AUD
10000 LKR47.99730 AUD