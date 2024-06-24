5,000 دولار أسترالي إلى روبية سريلانكي

تحويل AUD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
1,015,205 lkr

A$1.000 AUD = Sr203.0 LKR

Mid-market exchange rate at 13:54
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4260.9311.63159.3951.3661.352
1 GBP1.2691105.8551.1812.069202.2481.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.6211.751171.2351.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / روبية سريلانكية
1 AUD٢٠٣٫٠٤١٠٠ LKR
5 AUD١٬٠١٥٫٢٠٥٠٠ LKR
10 AUD٢٬٠٣٠٫٤١٠٠٠ LKR
20 AUD٤٬٠٦٠٫٨٢٠٠٠ LKR
50 AUD١٠٬١٥٢٫٠٥٠٠٠ LKR
100 AUD٢٠٬٣٠٤٫١٠٠٠٠ LKR
250 AUD٥٠٬٧٦٠٫٢٥٠٠٠ LKR
500 AUD١٠١٬٥٢٠٫٥٠٠٠٠ LKR
1000 AUD٢٠٣٬٠٤١٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 AUD٤٠٦٬٠٨٢٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 AUD١٬٠١٥٬٢٠٥٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 AUD٢٬٠٣٠٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أسترالي
1 LKR٠٫٠٠٤٩٣ AUD
5 LKR٠٫٠٢٤٦٣ AUD
10 LKR٠٫٠٤٩٢٥ AUD
20 LKR٠٫٠٩٨٥٠ AUD
50 LKR٠٫٢٤٦٢٦ AUD
100 LKR٠٫٤٩٢٥١ AUD
250 LKR١٫٢٣١٢٨ AUD
500 LKR٢٫٤٦٢٥٥ AUD
1000 LKR٤٫٩٢٥١٠ AUD
2000 LKR٩٫٨٥٠٢٠ AUD
5000 LKR٢٤٫٦٢٥٥٠ AUD
10000 LKR٤٩٫٢٥١٠٠ AUD