شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية سريلانكي

تحويل ILS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٨٤٬٩١٥٫٧٠ lkr

1.00000 ILS = 84.91570 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / روبية سريلانكية
1 ILS84.91570 LKR
5 ILS424.57850 LKR
10 ILS849.15700 LKR
20 ILS1698.31400 LKR
50 ILS4245.78500 LKR
100 ILS8491.57000 LKR
250 ILS21228.92500 LKR
500 ILS42457.85000 LKR
1000 ILS84915.70000 LKR
2000 ILS169831.40000 LKR
5000 ILS424578.50000 LKR
10000 ILS849157.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Israeli New Sheqel
1 LKR0.01178 ILS
5 LKR0.05888 ILS
10 LKR0.11776 ILS
20 LKR0.23553 ILS
50 LKR0.58882 ILS
100 LKR1.17764 ILS
250 LKR2.94410 ILS
500 LKR5.88820 ILS
1000 LKR11.77640 ILS
2000 LKR23.55280 ILS
5000 LKR58.88200 ILS
10000 LKR117.76400 ILS