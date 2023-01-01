روبية هندية إلى روبية سريلانكي

تحويل INR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٣٩٬١٣١٫٧٠ lkr

1.00000 INR = 3.91317 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

INR إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / روبية سريلانكية
1 INR3.91317 LKR
5 INR19.56585 LKR
10 INR39.13170 LKR
20 INR78.26340 LKR
50 INR195.65850 LKR
100 INR391.31700 LKR
250 INR978.29250 LKR
500 INR1956.58500 LKR
1000 INR3913.17000 LKR
2000 INR7826.34000 LKR
5000 INR19565.85000 LKR
10000 INR39131.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبية الهندية
1 LKR0.25555 INR
5 LKR1.27774 INR
10 LKR2.55547 INR
20 LKR5.11094 INR
50 LKR12.77735 INR
100 LKR25.55470 INR
250 LKR63.88675 INR
500 LKR127.77350 INR
1000 LKR255.54700 INR
2000 LKR511.09400 INR
5000 LKR1277.73500 INR
10000 LKR2555.47000 INR