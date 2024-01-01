10 روبية هندية إلى روبية سريلانكي
تحويل INR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for روبية هندية
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
Features our users love:
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
|معدلات التحويل الروبية الهندية / روبية سريلانكية
|1 INR
|٣٫٦٥٢٩٤ LKR
|5 INR
|١٨٫٢٦٤٧٠ LKR
|10 INR
|٣٦٫٥٢٩٤٠ LKR
|20 INR
|٧٣٫٠٥٨٨٠ LKR
|50 INR
|١٨٢٫٦٤٧٠٠ LKR
|100 INR
|٣٦٥٫٢٩٤٠٠ LKR
|250 INR
|٩١٣٫٢٣٥٠٠ LKR
|300 INR
|١٬٠٩٥٫٨٨٢٠٠ LKR
|500 INR
|١٬٨٢٦٫٤٧٠٠٠ LKR
|600 INR
|٢٬١٩١٫٧٦٤٠٠ LKR
|1000 INR
|٣٬٦٥٢٫٩٤٠٠٠ LKR
|2000 INR
|٧٬٣٠٥٫٨٨٠٠٠ LKR
|5000 INR
|١٨٬٢٦٤٫٧٠٠٠٠ LKR
|10000 INR
|٣٦٬٥٢٩٫٤٠٠٠٠ LKR
|25000 INR
|٩١٬٣٢٣٫٥٠٠٠٠ LKR
|50000 INR
|١٨٢٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ LKR
|100000 INR
|٣٦٥٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ LKR
|1000000 INR
|٣٬٦٥٢٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ LKR
|1000000000 INR
|٣٬٦٥٢٬٩٤٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LKR