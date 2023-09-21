كرونة دنماركية إلى روبية سريلانكي

تحويل DKK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
٤٦٬٣٣٢٫٥٠ lkr

1.00000 DKK = 46.33250 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:36 UTC
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DKK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.63791.438571.663940.965918.2328
1GBP1.153811.22995102.271.659821.919851.1144621.0369
1USD0.93810.813041183.151.34951.560910.906117.1039
1INR0.01128190.009778010.012026510.01622970.01877230.01089720.205699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / روبية سريلانكية
1 DKK46.33250 LKR
5 DKK231.66250 LKR
10 DKK463.32500 LKR
20 DKK926.65000 LKR
50 DKK2316.62500 LKR
100 DKK4633.25000 LKR
250 DKK11583.12500 LKR
500 DKK23166.25000 LKR
1000 DKK46332.50000 LKR
2000 DKK92665.00000 LKR
5000 DKK231662.50000 LKR
10000 DKK463325.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كرونة دانمركية
1 LKR0.02158 DKK
5 LKR0.10792 DKK
10 LKR0.21583 DKK
20 LKR0.43166 DKK
50 LKR1.07916 DKK
100 LKR2.15831 DKK
250 LKR5.39578 DKK
500 LKR10.79155 DKK
1000 LKR21.58310 DKK
2000 LKR43.16620 DKK
5000 LKR107.91550 DKK
10000 LKR215.83100 DKK