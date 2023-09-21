جنيه إسترليني إلى روبية سريلانكي

تحويل GBP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
399541 lkr

1.00000 GBP = 399.54100 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:52 UTC
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GBP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433431.654890.9572518.2084
1GBP1.1582111.23125102.1011.660161.916641.108721.0884
1USD0.940650.812183182.9251.348351.556660.9004517.1276
1INR0.01134330.009794180.012059110.01625990.01877190.01085860.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / روبية سريلانكية
1 GBP399.54100 LKR
5 GBP1997.70500 LKR
10 GBP3995.41000 LKR
20 GBP7990.82000 LKR
50 GBP19977.05000 LKR
100 GBP39954.10000 LKR
250 GBP99885.25000 LKR
500 GBP199770.50000 LKR
1000 GBP399541.00000 LKR
2000 GBP799082.00000 LKR
5000 GBP1997705.00000 LKR
10000 GBP3995410.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه استرليني
1 LKR0.00250 GBP
5 LKR0.01251 GBP
10 LKR0.02503 GBP
20 LKR0.05006 GBP
50 LKR0.12514 GBP
100 LKR0.25029 GBP
250 LKR0.62572 GBP
500 LKR1.25143 GBP
1000 LKR2.50287 GBP
2000 LKR5.00574 GBP
5000 LKR12.51435 GBP
10000 LKR25.02870 GBP