50 جنيه إسترليني إلى روبية سريلانكي

تحويل GBP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

50 gbp
19,282.35 lkr

£1.000 GBP = Sr385.6 LKR

Mid-market exchange rate at 22:26
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.761.370.8941.636
1 EUR1.069189.351.611170.8151.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4771106.0650.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / روبية سريلانكية
1 GBP٣٨٥٫٦٤٧٠٠ LKR
5 GBP١٬٩٢٨٫٢٣٥٠٠ LKR
10 GBP٣٬٨٥٦٫٤٧٠٠٠ LKR
20 GBP٧٬٧١٢٫٩٤٠٠٠ LKR
50 GBP١٩٬٢٨٢٫٣٥٠٠٠ LKR
100 GBP٣٨٬٥٦٤٫٧٠٠٠٠ LKR
250 GBP٩٦٬٤١١٫٧٥٠٠٠ LKR
500 GBP١٩٢٬٨٢٣٫٥٠٠٠٠ LKR
1000 GBP٣٨٥٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 GBP٧٧١٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 GBP١٬٩٢٨٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 GBP٣٬٨٥٦٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه استرليني
1 LKR٠٫٠٠٢٥٩ GBP
5 LKR٠٫٠١٢٩٧ GBP
10 LKR٠٫٠٢٥٩٣ GBP
20 LKR٠٫٠٥١٨٦ GBP
50 LKR٠٫١٢٩٦٥ GBP
100 LKR٠٫٢٥٩٣١ GBP
250 LKR٠٫٦٤٨٢٦ GBP
500 LKR١٫٢٩٦٥٣ GBP
1000 LKR٢٫٥٩٣٠٥ GBP
2000 LKR٥٫١٨٦١٠ GBP
5000 LKR١٢٫٩٦٥٢٥ GBP
10000 LKR٢٥٫٩٣٠٥٠ GBP