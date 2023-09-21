فورنت مجري إلى روبية سريلانكي

تحويل HUF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
8894.79 lkr

1.00000 HUF = 0.88948 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / روبية سريلانكية
2000 HUF1778.95800 LKR
5000 HUF4447.39500 LKR
10000 HUF8894.79000 LKR
15000 HUF13342.18500 LKR
20000 HUF17789.58000 LKR
30000 HUF26684.37000 LKR
40000 HUF35579.16000 LKR
50000 HUF44473.95000 LKR
60000 HUF53368.74000 LKR
100000 HUF88947.90000 LKR
150000 HUF133421.85000 LKR
200000 HUF177895.80000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Hungarian Forint
1 LKR1.12425 HUF
5 LKR5.62125 HUF
10 LKR11.24250 HUF
20 LKR22.48500 HUF
50 LKR56.21250 HUF
100 LKR112.42500 HUF
250 LKR281.06250 HUF
500 LKR562.12500 HUF
1000 LKR1124.25000 HUF
2000 LKR2248.50000 HUF
5000 LKR5621.25000 HUF
10000 LKR11242.50000 HUF