匈牙利福林兑斯里兰卡卢比

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1 HUF兑LKR过去 30 天过去 90 天
0.84960.8522
0.82310.8162
一般0.83720.8351
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1 HUF 兑 LKR 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 LKR 的表现如下：30 天高点为 0.8496，30 天低点为 0.8231。这意味着 30 天平均值为 0.8372。HUF 兑 LKR 的变化为 -0.68。

过去 90 天，HUF 兑 LKR 的表现如下：90 天高点为 0.8522，90 天低点为 0.8162。这意味着 90 天平均值为 0.8351。HUF 兑 LKR 的变化为 -0.16。

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1 USD10.9150.7881.3741.32518.4383.9561.526
1 EUR1.09310.8611.5031.44820.15191.7971.669
1 GBP1.271.16111.7451.68223.398106.5861.938
1 CAD0.7280.6660.57310.96413.41261.0971.111

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匈牙利福林/斯里兰卡卢比汇率
2000 HUF1,656.07600 LKR
5000 HUF4,140.19000 LKR
10000 HUF8,280.38000 LKR
15000 HUF12,420.57000 LKR
20000 HUF16,560.76000 LKR
30000 HUF24,841.14000 LKR
40000 HUF33,121.52000 LKR
50000 HUF41,401.90000 LKR
60000 HUF49,682.28000 LKR
100000 HUF82,803.80000 LKR
150000 HUF124,205.70000 LKR
200000 HUF165,607.60000 LKR
斯里兰卡卢比/匈牙利福林汇率
1 LKR1.20767 HUF
5 LKR6.03835 HUF
10 LKR12.07670 HUF
20 LKR24.15340 HUF
50 LKR60.38350 HUF
100 LKR120.76700 HUF
250 LKR301.91750 HUF
500 LKR603.83500 HUF
1000 LKR1,207.67000 HUF
2000 LKR2,415.34000 HUF
5000 LKR6,038.35000 HUF
10000 LKR12,076.70000 HUF