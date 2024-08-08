|1 BRL兑LKR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|56.0672
|58.7830
|低
|52.5721
|52.5721
|一般
|54.2343
|55.9742
|更改
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|-7.61%
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1 BRL 兑 LKR 统计信息
过去 30 天，BRL 兑 LKR 的表现如下：30 天高点为 56.0672，30 天低点为 52.5721。这意味着 30 天平均值为 54.2343。BRL 兑 LKR 的变化为 -4.60。
过去 90 天，BRL 兑 LKR 的表现如下：90 天高点为 58.7830，90 天低点为 52.5721。这意味着 90 天平均值为 55.9742。BRL 兑 LKR 的变化为 -7.61。
如何将巴西雷亚尔兑换成斯里兰卡卢比
- 1
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- 3
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