ريال برازيلي إلى روبية سريلانكي

تحويل BRL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٦٦٬٤٩٣٫٢٠ lkr

1.00000 BRL = 66.49320 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BRL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / روبية سريلانكية
1 BRL66.49320 LKR
5 BRL332.46600 LKR
10 BRL664.93200 LKR
20 BRL1329.86400 LKR
50 BRL3324.66000 LKR
100 BRL6649.32000 LKR
250 BRL16623.30000 LKR
500 BRL33246.60000 LKR
1000 BRL66493.20000 LKR
2000 BRL132986.40000 LKR
5000 BRL332466.00000 LKR
10000 BRL664932.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال البرازيلي
1 LKR0.01504 BRL
5 LKR0.07520 BRL
10 LKR0.15039 BRL
20 LKR0.30078 BRL
50 LKR0.75195 BRL
100 LKR1.50391 BRL
250 LKR3.75977 BRL
500 LKR7.51955 BRL
1000 LKR15.03910 BRL
2000 LKR30.07820 BRL
5000 LKR75.19550 BRL
10000 LKR150.39100 BRL