100 ريال برازيلي إلى روبية سريلانكي

تحويل BRL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ brl
٦٬٤٤٧٫٣١ lkr

1.00000 BRL = 64.47310 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.0780589.13051.465391.668030.953918.3877
1GBP1.1686311.2598104.1571.712451.949251.1147621.4877
1USD0.92760.793777182.67751.35931.547270.8848517.0564
1INR0.01121950.009600880.012095210.0164410.01871450.01070240.2063

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / روبية سريلانكية
1 BRL64.47310 LKR
5 BRL322.36550 LKR
10 BRL644.73100 LKR
20 BRL1289.46200 LKR
50 BRL3223.65500 LKR
100 BRL6447.31000 LKR
250 BRL16118.27500 LKR
500 BRL32236.55000 LKR
1000 BRL64473.10000 LKR
2000 BRL128946.20000 LKR
5000 BRL322365.50000 LKR
10000 BRL644731.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال البرازيلي
1 LKR0.01551 BRL
5 LKR0.07755 BRL
10 LKR0.15510 BRL
20 LKR0.31021 BRL
50 LKR0.77551 BRL
100 LKR1.55103 BRL
250 LKR3.87757 BRL
500 LKR7.75515 BRL
1000 LKR15.51030 BRL
2000 LKR31.02060 BRL
5000 LKR77.55150 BRL
10000 LKR155.10300 BRL