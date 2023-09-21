دولار هونغ كونغ إلى روبية سريلانكي

تحويل HKD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
41428 lkr

1.00000 HKD = 41.42800 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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HKD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065288.55281.437491.661650.964318.3143
1GBP1.152611.2278102.071.656921.91531.1114621.1099
1USD0.93880.814465183.13261.34951.559940.905217.1933
1INR0.01129270.009797180.01202910.01623310.01876450.01088860.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / روبية سريلانكية
100 HKD4142.80000 LKR
200 HKD8285.60000 LKR
300 HKD12428.40000 LKR
500 HKD20714.00000 LKR
1000 HKD41428.00000 LKR
2000 HKD82856.00000 LKR
2500 HKD103570.00000 LKR
3000 HKD124284.00000 LKR
4000 HKD165712.00000 LKR
5000 HKD207140.00000 LKR
10000 HKD414280.00000 LKR
20000 HKD828560.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار هونغ كونغ
1 LKR0.02414 HKD
5 LKR0.12069 HKD
10 LKR0.24138 HKD
20 LKR0.48277 HKD
50 LKR1.20691 HKD
100 LKR2.41383 HKD
250 LKR6.03458 HKD
500 LKR12.06915 HKD
1000 LKR24.13830 HKD
2000 LKR48.27660 HKD
5000 LKR120.69150 HKD
10000 LKR241.38300 HKD