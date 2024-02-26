ألف دولار هونغ كونغ إلى روبية سريلانكي

تحويل HKD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
39,632.70 lkr

1.00000 HKD = 39.63270 LKR

Mid-market exchange rate at 06:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854591.0824589.72771.462441.651080.9535318.5385
1 GBP1.1701511.26665104.9971.711311.932051.1157721.6932
1 USD0.92380.789484182.89321.351051.525320.8808517.1264
1 INR0.01114480.009524110.012063710.01629870.0184010.01062630.206608

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / روبية سريلانكية
100 HKD3963.27000 LKR
200 HKD7926.54000 LKR
300 HKD11889.81000 LKR
500 HKD19816.35000 LKR
1000 HKD39632.70000 LKR
2000 HKD79265.40000 LKR
2500 HKD99081.75000 LKR
3000 HKD118898.10000 LKR
4000 HKD158530.80000 LKR
5000 HKD198163.50000 LKR
10000 HKD396327.00000 LKR
20000 HKD792654.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار هونغ كونغ
1 LKR0.02523 HKD
5 LKR0.12616 HKD
10 LKR0.25232 HKD
20 LKR0.50463 HKD
50 LKR1.26158 HKD
100 LKR2.52317 HKD
250 LKR6.30793 HKD
500 LKR12.61585 HKD
1000 LKR25.23170 HKD
2000 LKR50.46340 HKD
5000 LKR126.15850 HKD
10000 LKR252.31700 HKD