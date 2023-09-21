ليف بلغاري إلى روبية سريلانكي

تحويل BGN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٧٦٬٧١٢ lkr

1.00000 BGN = 176.71200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:2 UTC
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BGN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.34931.434651.660080.9572518.2158
1GBP1.1584111.2319102.3441.661891.923041.1088921.1012
1USD0.940350.811754183.0781.349051.561040.900117.129
1INR0.01131870.009770990.012036910.01623840.018790.01083440.20618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / روبية سريلانكية
1 BGN176.71200 LKR
5 BGN883.56000 LKR
10 BGN1767.12000 LKR
20 BGN3534.24000 LKR
50 BGN8835.60000 LKR
100 BGN17671.20000 LKR
250 BGN44178.00000 LKR
500 BGN88356.00000 LKR
1000 BGN176712.00000 LKR
2000 BGN353424.00000 LKR
5000 BGN883560.00000 LKR
10000 BGN1767120.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / لياف بلغاري
1 LKR0.00566 BGN
5 LKR0.02829 BGN
10 LKR0.05659 BGN
20 LKR0.11318 BGN
50 LKR0.28295 BGN
100 LKR0.56589 BGN
250 LKR1.41473 BGN
500 LKR2.82946 BGN
1000 LKR5.65892 BGN
2000 LKR11.31784 BGN
5000 LKR28.29460 BGN
10000 LKR56.58920 BGN