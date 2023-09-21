فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

تحويل CHF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٦٠٬٦٧٦ lkr

1.00000 CHF = 360.67600 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سريلانكية
1 CHF360.67600 LKR
5 CHF1803.38000 LKR
10 CHF3606.76000 LKR
20 CHF7213.52000 LKR
50 CHF18033.80000 LKR
100 CHF36067.60000 LKR
250 CHF90169.00000 LKR
500 CHF180338.00000 LKR
1000 CHF360676.00000 LKR
2000 CHF721352.00000 LKR
5000 CHF1803380.00000 LKR
10000 CHF3606760.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الفرنك السويسري
1 LKR0.00277 CHF
5 LKR0.01386 CHF
10 LKR0.02773 CHF
20 LKR0.05545 CHF
50 LKR0.13863 CHF
100 LKR0.27726 CHF
250 LKR0.69314 CHF
500 LKR1.38628 CHF
1000 LKR2.77257 CHF
2000 LKR5.54514 CHF
5000 LKR13.86285 CHF
10000 LKR27.72570 CHF